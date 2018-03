Trenitalia, sul magazine La Freccia di marzo idee per la Pasqua

(Teleborsa) -, in distribuzione gratuita sui Frecciarossa e sulle altre Frecce di Trenitalia, Gruppo FS Italiane. L'ultimo numero è proiettato appunto verso la Pasqua, in viaggio tra luoghi, tradizioni, eventi sacri e appuntamenti da non perdere per le festività imminenti.Si parte dae meta consigliata non solo per i riti e le tradizioni religiose, ma anche per i, le botteghe storiche, le grandi mostre di, nonché per il ritorno di, l’esposizione internazionale di fiori e piante che mancava dal 2011.Tra gli argomenti tutti da sfogliare: un, fra processioni secolari e sacre rappresentazioni, la, luogo dell’anima per credenti e non, i consigli per una fuga dalla città a misura di bambino e un approfondimento sui luoghi d’incontro fra arte e natura. E ancora, un excursus lungo i, tante proposteper donne che viaggiano da sole e, la rassegna sul gusto fra i castelli e le cantine del Monferrato.Poi, direttore di Famiglia Cristiana, sul senso della Pasqua cristiana, sull’individualismo, le schiavitù e le paure moderne. Alcune domande al re della pasticceriache spiega la sua passione per le uova di cioccolato, quindi l’incontro con, regista e protagonista del film Contromano, una storia di integrazione ed emigrazione al contrario.Nella sezione Le Frecce News lae un collegamento Milano - Venezia ogni 30 minuti. Ed ancora ticket integrati con le società di trasporto, turismo, cultura e spettacolo, promozioni, sconti e agevolazioni per le principali mostre e i grandi eventi in Italia, ma anche una novità gourmet: la pasta espressa su 23 Frecciarossa.Per il divertimento dei più piccoli torna anche a marzoper la prima volta come allegato alla rivista. In questo numero i fumetti di Sam il pompiere e Barbie, tanti quiz e giochi dedicati alla Pasqua.