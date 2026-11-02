Gruppo FS, "La Freccia" di novembre: in cover c'è Fiorello, mattatore in radio e TV

interviste a Salvatore Esposito, Paolo Conticini, Silvia Salemi, Eleonora Buratto, Chiara Gamberale

(Teleborsa) - Sempre pronto a mettersi in gioco, esplorando linguaggi e territori nuovi, con curiosità e voglia di divertirsi, Fiorello sviluppa i suoi format partendo da un’intuizione e continua a sorprendere il pubblico con programmi come La pennicanza, su Rai Radio2, e La nottatanza, versione by night in onda su Rai1.







Il suo approccio è simile a quello di chi, mettendosi in viaggio, sale in treno e si lascia meravigliare da ciò che vede. Lo stesso atteggiamento con cui bisognerebbe entrare anche in una sala cinematografica. Di questa similitudine ha parlato l’attore Massimiliano Caiazzo, durante la presentazione del nuovo spot del Gruppo FS e di Fondazione FS Italiane, alla Festa del cinema di Roma, il 19 ottobre. Il suo monologo, Ogni viaggio è una storia, apre La Freccia di novembre, raccogliendone il filo conduttore.







Il viaggio, inteso anche come esperienza trasformativa, è al centro di questo numero. Si attraversa l’Italia seguendo il progetto Strade Maestre, che consente a chi frequenta le scuole superiori di trascorrere un anno in cammino, tra lezioni all’aperto e notti sotto le stelle. Un itinerario letterario conduce poi tra le case museo di scrittori e scrittrici, dalla dimora di Luigi Pirandello ad Agrigento alla residenza bolognese di Giosué Carducci. Infine, si va a Firenze, alla ricerca dei locali che reinventano la tradizione culinaria locale in chiave vegetale.







Non mancano le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura, come Salvatore Esposito, protagonista della seconda stagione di Piedone - Uno sbirro a Napoli, Paolo Conticini dal 17 dicembre al Sistina di Roma con il musical Mamma Mia!, Silvia Salemi che porta a teatro La voce nel cassetto, il soprano Eleonora Buratto, pronta a inaugurare la stagione della Scala di Milano, il 7 dicembre, nei panni di Desdemona dall’Otello di Giuseppe Verdi e Chiara Gamberale che nel romanzo Liberi tutti racconta le ferite degli adulti attraverso lo sguardo dei bambini.







Infine, gli appuntamenti culturali. A Milano, una mostra esplora il rapporto di Salvador Dalí con la moda, a Roma oltre 70 opere ripercorrono le fasi creative di Vassily Kandinsky, a Firenze Broken. Il potere del frammento indaga la forza della scultura incompleta. Mentre a Bari, Picasso. Lo sguardo rivoluzionario ricostruisce la parabola dell’artista, dalle sperimentazioni tecniche alla creazione di nuovi linguaggi.







Tutto questo e altro ancora su La Freccia di novembre, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FrecciaLounge e FrecciaClub e portare con sé.

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