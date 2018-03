Credito Valtellinese su di giri a Piazza Affari

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Giornata positiva per. Le azioni della banca valtellinese balzano del 6,42% a 0,115 euro per azione.Ieri 8 marzo che si è concluso l'aumento di capitale da 700 milioni , che ha visto sottoscrizioni pari all’83,1% dell'ammontare (581,6 milioni).La tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,1095 Euro. Supporto stimato a 0,1036. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,1154.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)