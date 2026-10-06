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Piazza Affari: su di giri il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: su di giri il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In forte aumento il comparto del commercio in Italia, che con il suo +1,79% avanza a quota 92.567,8 punti.
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