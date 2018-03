Tesoro, collocati oltre 8,5 miliardi all'asta BPT

(Teleborsa) - I Tesoro ha fatto il pieno all'asta odierna di BTP pluriennali.Sono stati collocati oltre 8,5 miliardi di euro di Titoli di Stato., sono stati collocati 2,5 mld di titoli per un importo richiesto pari a oltre 3,7 mld. Rapporto di copertura a 1,48. Il rendimento scende di 5 punti base a zero. Sulla, sono stati collocati 4 mld di titoli per un importo richiesto pari a oltre 4,9 mld. Rapporto di copertura a 1,25. Il rendimento sale di 3 punti base all'1,47%., sono stati collocati oltre 1,28 mld di titoli per un importo richiesto pari a oltre 2 mld. Rapporto di copertura a 1,62. Il rendimento lordo è pari al 2,45%.sono stati collocati oltre 960 milioni di titoli per un importo richiesto pari a oltre 2,53 mld. Rapporto di copertura a 2,64. Il rendimento lordo è pari al 2,92%