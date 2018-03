Air Italy presenta a Mosca i voli per Milano Malpensa e Costa Smeralda

(Teleborsa) -, Air Italy si è presentata all’edizione 2018 della fiera del turismo di Mosca, MITT, con dati molto positivi. In occasione della fiera sono stati, sempre più interessati sia al, sia alla Costa Smeralda.L’investimento di Air Italy sulvede, rispetto allo stesso periodo del 2017, i, passando da 43mila a 78mila ee grazie all’accordo di code-share con la compagnia aerea russa S7, oltre a queste due città, offre anche comode connessioni per San Pietroburgo, Ekaterinburg, Rostov, Nizhyn, Novgorod, Omsk, Samara, Cheljabinsk, tutte in vendita su airitaly.com.con 168 posti in economica e 14 in business class., in partenza dalla Sardegna a partire dal prossimo 2 giugno ogni sabato con ritorno la domenica dall’aeroporto Domodedovo.