Confronto a Fico (BO) su formaggi naturali. Sintonia tra Bertinelli (Parmigiano Reggiano) e Sardo (Slow Food)

(Teleborsa) -, non poteva che avvenire a Bologna nei padiglioni di Fico (Fabbrica Italiana Contadina) Eataly World aperto il 15 novembre scorso. Ben 80 mila metri quadrati all’interno dell’edificio del CAAB Mercato Ortofrutticolo con pascoli, frutteti e orti dimostrativi, negozi, stand di ogni tipo, e ristoranti. Uno tra i centri alimentari più grandi d’Europa.- e che avvii la sua rivoluzione e dia vita al movimento dei formaggi naturali: a latte crudo, ovviamente, e senza fermenti o con fermenti realizzati in casa".Nel suo lavoro,. La pastorizzazione elimina circa il 99% dei batteri del latte,. Ceppi di batteri estratti da latte munto chissà dove, selezionati e moltiplicati in laboratori specializzati, poi confezionati e rivenduti a centinaia di fornitori che provvedono alla distribuzione sul mercato sotto diversi marchi.. Non essendo obbligatorio evidenziarne l’uso in etichetta, chi acquista un formaggio non può compiere una scelta consapevole. Si va inoltre incontro ad una standardizzazione che banalizza il lavoro dei casari perché la provenienza del latte non è più una variabile fondamentale"."La soluzione è una sola - ha precisato Bertinelli - ovvero: stessi ingredienti - latte, sale, caglio -, stessa cura e passione, stessa zona d’origine".