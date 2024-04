Made in Italy, Unionfood: Export in crescita dlel'8% nel 2023

(Teleborsa) -. Secondo i numeri diffusi da Unione Italiana Food, elaborando dati Istat, in vista della Giornata Nazionale del Made in Italy istituita da MIMIT per il 15 aprile,, nel 2023, registra unaoltre i 21 miliardi di euro.Si parla di un consumo all'estero di 3 miliardi di piatti di pasta, oltre 500 milioni tra coni, coppette e gelati a stecco, 55 miliardi di tazzine di caffè, quasi 1 miliardo di kg tra biscotti, fette biscottate, crackers e dolci come Pandori, Panettoni e Colombe. E ancora, caramelle, pastiglie e confetti, sufficienti a riempire 24 piscine olimpioniche, 345 mila tonnellate di surgelati e 300 mila tonnellate di integratori.Sonoi di Unionfood, condislocate su tutto il territorio nazionale che. Fra i settori di Unionfood che hanno fatto registrare performance positive all'export spiccano in particolare i(+20,7%),(+22,4%),(+11,2%), i(+13,2%), i+12,7%), i vegetali in aceto, salamoia, olio e altri (+12,6%) e gli integratori alimentari (+10%)."L'eccellenza del Made in Italy nel settore alimentare è una preziosa eredità che le nostre aziende stanno già proiettando verso il futuro con un costante impegno per la sostenibilità e l'innovazione. Le aziende italiane rappresentano da sempre un punto di riferimento nel mondo per la gioia del cibo di qualità", commenta, Presidente di Unionfood, aggiungendo "il Made in Italy alimentare è un modello unico dove le PMI operano in maniera integrata con medie imprese più strutturate e le grandi imprese competitive sui mercati internazionali. Un esempio virtuoso di radicamento territoriale, fatto soprattutto di realtà familiari, dalla storia anche centenaria, che generano occupazione, ricchezza e valore condiviso".Secondo un rapporto elaborato da Fondazione Edison nel 2023, nell'ambito dei comparti rappresentati da Unione Italiana Food,(davanti a Germania, Francia e Spagna) per valore della produzione e numero di occupati. Tanto che oggi un prodotto agroalimentare italiano su due consumato nel mondo proviene dal 'perimetro' di Unione Italiana Food.Sono numerose leche le aziende associate ad Unione Italiana Food hanno attivato, in presenza e sui social. La data del 15 aprile per celebrare la Giornata Nazionale del made in Italy è stata scelta dal Ministero nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo dell'italianità artistica e manifatturiera