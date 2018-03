Facebook continua a perdere terreno. Zuckerberg convocato da Commissione UK

Facebook

(Teleborsa) - Non c'è pace per. Dopo il tonfo messo a segno ieri a Wall Street (-7% circa) , il titolo del più grande social network al mondo continua a trattare in territorio negativo, registrando una discesa del 2% circa sul listino del Nasdaq. A far precipitare le quotazioni lo scandalo Cambridge Analytica , web agency londinese del miliardarioaccusata di aver utilizzato oltre 50 milioni di profili per condizionare la campagna elettorale diLa situazione si complica di ora in ora per: la Commissione parlamentare britannica ha convocato l'AD di Facebook per un'audizione sullo scandalo relativo all'abuso dei dati di milioni di utenti finalizzati a manipolare il referendum sulla Brexit Oltre a Stati Uniti e Regno Unito, anche l'si mostra indignata per la vicenda e chiede chiarezza al colosso di Menlo Park, definendo "inaccettabile e spaventoso" l'uso improprio di dati personali a fini politici.