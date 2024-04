PNRR, Dombrovskis: inflazione in calo in Europa, prospettive positive per la ripresa economica

(Teleborsa) - In Europa "l'inflazione continua il suo percorso di calo, sostenendo i redditi reali e i consumi interni. Il clima di fiducia delle imprese sta lentamente migliorando,". Lo ha affermato ilnella conferenza stampa al termine dell'Ecofin. "Ciò detto le prospettive restano soggette a rischi e all'incertezza.- ha annunciato -".La Commissione europea ribadisce l'apertura alla possibilità di semplificare le procedure di controllo sull'attuazione dei, mentre non si esprime sulle ipotesi di proroga dei termini degli stessi. "Alcuni paesi hanno chiesto più semplificazioni sui controlli e efficienza, dato l'aumento dei costi, e la Commissione sta esplorando queste possibilità", ha riferito il vicepresidente Valdis Dombrovski. Non si è invece espresso riguardo a una domanda sull'ipotesi di allungare i tempi dei piani, alla quale ha risposto unicamente il ministro delle finanze del Belgio, il paese che la presidenza di turno dell'Ue: secondotra i Paesi ci sono pareri differenziati su questo argomento.