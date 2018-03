Atlantia esercita l'opzione di acquisto su Cellnex

Atlantia

(Teleborsa) -eserciterà l’opzione d’acquisto parziale o totale sulla partecipazione detenuta dainLo ha deliberato il Consiglio di Amministrazione del gestore autostradale precisando che ilsarà compresodi Cellnex (da aggiustarsi in relazione aidividendi distribuiti).La, si legge inoltre in una nota, saràdel capitale sociale di Cellnex, come verrà comunicato dalla stessa Atlantia entro 10 giorni dal completamento da parte di Hochtief dell’OPA su Abertis.del capitale sociale ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di 21,50 euro per azione di Cellnex (cum dividend) e quindi pari a un corrispettivo di 1,489 miliardi di euro.L’accettazione del Diritto di Put offerto da Edizione consentirà ad Atlantia di dare certezza, sia nei tempi sia nel valore, al processo di cessione della Partecipazione nell’ambito dell’accordo conper l’investimento congiunto in Abertis.L'opzione di acquisto di Cellnex rientra nell' accordo per rilevare Abertis