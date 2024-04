Inwit, Equita abbassa target price e conferma Buy

Equita

Inwit

Cellnex

(Teleborsa) -ha diminuito aper azione (-2% per maggiori capex) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, confermando lasul titolo a "" in vista della pubblicazione dei risultati del primo trimestre.Gli analisti osservano che ilnegli ultimi 3M (telecom Towers -10% e Inwit -12%) per l’effetto macro-scenario negativo sui tassi di interessi e un contesto competitivo ancora difficile per i Telecom operators che non permette una decisa accelerazione degli investimenti per il roll-out del 5G. Va sottolineato che Inwit(83-85% delle revenues) e dei contract commitments degli stessi che sostengono le revenues del gruppo.Il Buy è ribadito perché: i target BP 2023-26 assicurano una crescita double digits a livello operativo e una interessante remunerazione per gli azionisti; la società ha capacità di re-leverage di circa 1 miliardo al 2026 (stimati fino a 1,5 ps in extra-dividends o buyback in caso di mancato M&A); il titolo tratta sue l'assicura un dividend yield del 4,8% che sale al 6% nel 2026 (oltre al buyback residuo di circa 110 milioni da completare entro ottobre); permane unsul titolo considerando la presenza di 3 equity funds nell'azionariato (Ardian con il 29,9%; KKR e GIP via Vantage Towers - 33,2% stake) e l'interesse esistente le TowerCo, come confermato dai recenti deals siglati dasu multipli a deciso premio rispetto al mercato.