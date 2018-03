Finlogic, conti in salita nel 2017

Finlogic

(Teleborsa) -, società attiva nel settore dell'chiude il 2017 con ricavi pari a 21,39 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto a 17,98 milioni del 2016.L'di pertinenza del gruppo, pari a 1,67 milioni registra una crescita del 6% rispetto al 2016 quando è stato pari a 1,58 milioni. L'pari a 3,24 milioni sale del 9% rispetto ai 2,98 milioni del 2016.L'arriva a 2,47 milioni di euro (Euro 2,35 milioni nel 2016).Laha registrato un miglioramento di circa 3,78 milioni passando da -0,54 milioni del 31 dicembre 2016 (-4,32 milioni del 31 dicembre 2017).Il CdA ha proposto un dividendo pari a 0,1481 euro per azione. (62% pay-out ratio) con yield pari al 2,9% circa.Per quanto riguarda le previsioni, il gruppo continuerà ad adoperare le strategia di crescita dimensionale annunciata in sede di IPO impegnandosi a concretizzare ulteriori operazioni di M&A e consolidare la struttura nazionale, definendo sinergie, integrazione ed economie di scale tra le controllate; importante sarà anche l’impegno nello sviluppo del mercato estero grazie alla collaborazione con partner internazionali, essenziale per la nostra strategia di internazionalizzazione e d’incremento della market share all’estero.Il Consiglio ha deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria l’incremento del numero dei membri del, il titolo di Finlogic sale dell'1,57%.