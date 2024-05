Amplifon negativa in attesa dei conti e dopo risultati Demant

Amplifon

Amplifon

(Teleborsa) - Prima parte dei seduta in calo per, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, in attesa deglie dellain programma oggi.Sull'andamento del titolo influisce anche il ribasso della danese, attiva nello stesso settore, che ha registrato un fatturato pari a 5,42 miliardi di corone danesi (circa 727 milioni di euro), con una crescita organica del 3% nel primo trimestre rispetto al 4,7% atteso.registra unarispetto alla vigilia e. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 31,14 e successiva a quota 30,96. Resistenza a 31,57.