Alitalia, Gubitosi: "scadenza resta il 30 aprile, poi si vedrà". Nessun acquirente e Di Maio e Salvini contrari a vendita

(Teleborsa) -, vuoi per il "raffreddamento " dell'interesse Lufthansa, "gelato" dalla pratica impossibilità di ottenere le diverse migliaia di esuberi di personale richieste prima di metter mano al portafoglio e poiEx compagnia aerea per un motivo o per l'altro, almeno nelle dimensioni raggiunte.Gli onnipresenti Rumors avevano fatto. I due avrebbero espresso la volontà di unastudiando e facendo ricorso a ogni soluzione permessa da leggi e normative. IE il Commissario straordinario Luigi Gubitosi assieme ai colleghi Enrico Laghi e Stefano Paleaeri da oltre un anno impegnati nel dipanare una matassa oggi senz'altro meno ingarbugliata di prima grazie a un faticoso e certosino lavoro, sembrerebbe aver colto al volo, sarebbe il caso di dire,. Tanto è vero che, interrogato a margine del Forum Comfcommercio non caso sulla procedura di vendita molto vicina alla conclusione di una delle fasi principali,mentre era ancora e soprattutto incer interpellato, qualunque esso sia al momento della presa di decisione"., per di più quotata in Borsa sino a gennaio 2009, e poi- ha sottolineato ancora Gubitosi - con le prenotazioni che sono buone. Quindi cresciamo nonostante non ci sia un aumento di capacità. Per Alitalia gli ultimi anni non sono stati fortunati e la compagnia ha ridotto molto la sua capacità operativa.Avremo anche un aumento dellae proprio per questo