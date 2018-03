FS: Mercitalia, intesa per trasporto container merci Cina-UE

(Teleborsa) - Sviluppare il trasporto integrato di container merci fra la Cina e l’EuropaQuesto il principale obiettivo del(MoU)– la maggiore impresa ferroviaria merci italiana che fa parte del Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane) – e(UTLC), società specializzata nel trasporto di container merci sull’asse Europa-Cina.Il documento è stato firmato da Osvaldo Bagnasco, responsabile Trasporto Intermodale di Mercitalia Rail, e Alexey Grom, presidente UTLC.Nello specifico,i fra Kazakistan, Russia e Bielorussia, utilizzando la linea Dostyk/Altynkol - Brest/Kaliningrad.all’interno dell’Unione Europea. Priorità sarà data ai flussi da e per l’Italia."Siamo molto soddisfatti dell’accordo con UTLC perché ci consente di entrare in un mercato, quello Euroasiatico, in forte espansione anche nel settore delle merci - ha dichiarato- . Questo progetto si inserisce perfettamente nei nostri programmi di business sempre più rivolti ad un ambito internazionale, in linea con il pilastro dell’internazionalizzazione del Piano industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane".” - ha sottolineato. “Insieme a Mercitalia Rail saremo in grado di offrire non solo l'organizzazione delle spedizioni lungo tutto il percorso dalla Cina verso l'Europa e viceversa, ma anche nuovi servizi e soluzioni di trasporto. Questo MoU evidenzia il comune interesse delle due società per lo sviluppo dei traffici merci sul Corridoio Eurasiatico" - ha concluso Grom.