Frejus, Mit: Francia conferma riapertura nel secondo semestre 2024

(Teleborsa) - Il Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che lanel corso del G7 trasporti ha annunciato che nel secondo semestre del 2024 dovrebbe essere inaugurata la seconda canna del tunnel del Frejus a riaperto il tratto ferroviario danneggiato dalla frana la scorsa estate. Il Mit ha aggiunto che Salvini ha auspicato che il passaggio ferroviario – almeno delle merci – possa riavviarsi il prima possibile.Per quanto riguarda il tunnel del, prosegue il Mit, il Ministro Salvini ha ribadito la volontà di condurre studi congiunti per limitare al massimo i disagi causati dai lavori. Con la Francia firmata anche la nuova Convenzione sulla linea ferroviaria, relativa alla manutenzione e all'utilizzo della tratta in territorio francese. Il nuovo accordo prevede una condivisione dei costi di spese complessive per un minimo di 25%.Infine, affrontato anche il tema europeo dei carburanti, in particolare riguardo il: "piena intesa tra Italia e Francia - conclude il Mit - per promuovere l'utilizzo dei".