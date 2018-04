Modelleria Brambilla, nuove commesse per oltre 11 mln di euro

Modelleria Brambilla

(Teleborsa) -, specializzata nella costruzione di attrezzature per la componentistica di precisione per il settore automotive, rende noto cheo. Co.Stamp, di Sirone, leader nella realizzazione di stampi per la pressocolata per il settore automotive, èIl valore del portafoglio ordini al 31 marzo 2018 della combined entity è pari a 55 milioni di euro.La prima commessa riguarda l'acquisto da parte di, leader nello stampaggio di particolari in alluminio pressofuso,. Il valore della commessa è di 7,5 milioni di euro con consegna prevista a partire dal secondo semestre 2018 e spalmata su 5 anni.Il secondo ordine ricevuto da, produttore di materiali pressofusi dedicati al mercato automobilistico, riguarda la fornitura di stampi per la produzione di una sovratesta per il Gruppo. Il valore della commessa è di 2,1 milioni di euro con consegna prevista in parte nel 2018 e in parte nel 2019.La terza commessa riguarda l’acquisto da parte di AutomobileS.A. (Gruppo) di attrezzature (matrici) per la produzione di blocchi cilindro. Il valore della commessa è di 1,5 milioni di euro con consegna prevista nel secondo semestre 2018.