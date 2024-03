Risparmio gestito, proseguono deflussi a febbraio tranne l'obbligazionario

(Teleborsa) -chiude anche il mese di febbraio in rosso, registrando ddi euro, che seguono i -2,59 miliardi registrati a gennaio, portando ildell'anno in. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati stamattina da"I dati preliminari dell’industria contenuti nella mappa mensile di febbraio 2024 delineano uno scenario in continuità con il mese precedente", sottolinea Assogestioni indicando che c'è unQuanto al patrimonio, a fine febbraio si attestava aGuardando più in dettaglio ai, si nota nel mese un(-525 mln contro -1,33 mld euro a gennaio), a cui si somma un(-1,84 mld contro -996 mln a gennaio). Secondo le stime dell’Ufficio Studi,sui fondi aperti è stato diLo spaccatoevidenzia il proseguimento dello slancio positivo dei fondiche nel mese hanno raccolto 6,07 mld euro di nuove sottoscrizioni, grazie ad un ritorno di interesse sui titoli di Stato, per un ammontare totale di 11,6 mld euro da inizio 2024. All’opposto, continuano i deflussi per(-1,43 mld),(-1,96 mld) e(-3,2 mld).Infine, i flussi dellesono rimasti sostanzialmente stabili rispetto all’andamento di gennaio: la raccolta delleè stata positiva per 592 mln euro, mentre lehanno registrato deflussi per 893 mln euro. Il bilancio complessivo di febbraio risulta pari a -300 mln euro.