Governo, Mattarella va avanti con le consultazioni

(Teleborsa) -, mentre si disegna la geografia delle possibili alleanze, con i "5 Stelle" più vicini a Lega o Pd e lontanissimi anni luce da Forza Italia.Oggi, mercoledì 4 aprile 2018, a un mese esatto dalle elezioni politiche, ilha aperto le consultazioni e ricevuto i due- quella del Senatoe quello della Camera- il presidente emerito Giorgio Napolitano, il gruppo per le, il gruppoSeguendo kla scaletta, questa mattina sono state ascoltate le figure istituzionali, con Roberto Fico che ha parlato di un "incontro particolarmente cordiale" con Mattarella. Nel pomeriggio, sono riprese le consultazioni con l'audizione degli esponenti del. Poi, sarà la volta del gruppo Misto (quattro per la Camera, sei per il Senato) e Fratelli d'Italia.Domani, giovedì 5 aprile 2018, verrà il turno del Partito Democratico, Forza Italia, Lega, e Movimento 5 Stelle che saliranno al Quirinale con una scaletta ben definita.Con molta probabilità le consultazioni si chiuderanno con una prima fumata nera, ossia il Capo dello Stato non darà a nessuno l'incarico per formare la maggioranza. Un secondo giro di consultazioni potrebbe essere quindi convocato per la prossima settimana.Intanto il capo del Movimento 5 Stelle,, ma senza Forza Italia. Salvini risponde ponendo le sue condizioni: "si parte dal centrodestra, dialogando anche con M5s ma senza veti", escludendo un governo con il Partito Democratico.