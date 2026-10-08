Germania, il governo rivede al rialzo le stime di crescita: +1,3% nel 2026 e +1,1% nel 2027

(Teleborsa) - Il governo tedesco ha alzato le previsioni economiche per quest'anno e il prossimo, perché la guerra in Iran sta incidendo sull'economia meno di quanto si temesse. Lo ha comunicato il ministero dell'Economia.



Il Pil è atteso in crescita dell'1,3% nel 2026 e dell'1,1% nel 2027, contro le stime di aprile dello 0,5% e dello 0,9%. Per il 2028 il governo prevede una crescita dello 0,6%.







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