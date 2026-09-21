Cina e USA: scambi "franchi e costruttivi" durante consultazioni su questioni commerciali

L'incontro a New York

(Teleborsa) - Le delegazioni cinese e statunitense hanno avuto "scambi franchi, approfonditi e costruttivi" nel corso delle consultazioni su questioni economiche e commerciali, secondo quanto riferito dall'agenzia statale cinese Xinhua. Il vicepremier cinese He Lifeng, a capo della delegazione cinese, ha incontrato a New York con il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, capo della delegazione USA, e il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Jamieson Greer.



"Guidati dall'importante intesa raggiunta dai capi di Stato dei due Paesi, hanno discusso di questioni economiche e commerciali di comune interesse e dell'attuazione degli accordi presi in precedenti colloqui, ispirandosi ai principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti - riferisce l'agenzia - Hanno inoltre avviato un dialogo su questioni legate all'intelligenza artificiale".



Bessent ha definito "di grande successo" i colloqui avuti con le controparti cinesi. Parlando ai giornalisti dopo ore di colloqui a New York, ha dichiarato che le due parti hanno concordato di istituire un dialogo sull'AI volto a raggiungere una comprensione comune su obiettivi e minacce, secondo quanto riferisce Bloomberg.



"Gli Stati Uniti hanno proposto l'istituzione di un meccanismo di notifica tra i due Paesi e puntiamo a una visione condivisa su obiettivi e minacce comuni", ha affermato Bessent, aggiungendo che l'iniziativa sarà denominata "Dialogo USA-Cina sull'IA". Nel corso della settimana, è previsto che Trump riceva Xi alla Casa Bianca, in quella che sarà la prima visita di Stato del leader cinese a Washington dopo oltre un decennio.

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