Germania, l'AfD si aggiudica anche il Meclemburgo-Pomerania. Linke vince a Berlino

(Teleborsa) - La Germania si conferma divisa a metà
fra l'ultradestra e la sinistra. Dopo aver conquistato la Sassonia-Anhalt
, l'AfD si aggiudica anche il Meclemburgo-Pomerania
, secondo Land dell'Est, mentre Berlino va alla sinistra di Linke
. L'ultimo voto di quest'anno conferma una Germania molto combattuta, ma sicuramente divisa fra destra e sinistra. Flop clamoroso invece per la Cdu
che non riesce neanche a superare la soglia di sbarramento
per entrare nel Parlamento del Land. Una sconfitta che pesa come un macigno sul Cancelliere Friederich Merz
, che ha ammesso il "disastro", ma non vuole mollare
. Prendendo la parola subito dopo gli exit poll, il Cancelliere ha affermato di volersi "assumere la responsabilità"
di questa debacle, ma di voler ancora "portare avanti il Paese"
. Nessuna resa dunque, nonostante l'ultradestra spinga per le dimissioni.
"Merz tragga le conseguenze, lo faccia per la Germania
. Siamo diventati noi il partito più forte", ha dichiarato Alice Weidel
, Co-Presidente di AfD. Una posizione contestata dalla sinistra guidata da Elif Eralp
, che esulta "abbiamo scritto una pagina di storia"
.
Due donne, due messaggi opposti: l'AfD chiede l'espulsione dei migranti, mentre la sinistra estrema si batte per i diritti umani, per l'espropriazione delle case e per alloggi accessibili a tutti. Soccombe invece l'ala centrista
guidata dalla Cdu.
I risultati ancora parziali danno in Meclemburgo-Pomerania l'AfD al 38,2% ed i socialdemocratici al 35,5%
. Non entra neanche nel Parlamento locale la Cdu che si attesta al 4,8% al di sotto della soglia di sbarramento che è del 5%.
Per la capitale Berlino
, invece, Linke è avanti con il 24,9%, inseguita dalla Cdu
, guidata da Stefan Evers sostituto del sindaco uscente, che si attesta al 19,2%. Pericolosa l'avanzata di AfD che si spinge al 15,8%
, guadagnando quasi sette punti rispetto alle precedenti elezioni del 2003 e conquistando il terzo posto. Il buon posizionamento di Spd al 12% e di Verdi al 14,3% consente la formazione di un governo rosso-verde, ma la governabilità dela Germania è già compromessa dall'avanzare dell'opposizione estremista.