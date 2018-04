Alitalia, Federconsumatori chiede incontro per "MilleMiglia" terminato 31 marzo

(Teleborsa) -. La nuova edizione del Programma è iniziata il primo gennaio 2018 e,aveva da lungo tempo previsto e comunicatoil periodo entro il quale spenderle in biglietti premio, validi per volare entro il 31 marzo 2019.. Molti lamentavano in misura differente ed in giorni diversi, a partire dai primi del mese di marzo, estenuanti attese telefoniche, su numeri a pagamento, senza che nessuno rispondesse per fornire indicazioni e/o spiegazioni. (nonostante il rafforzamento del personale disposto dalla Compagnia, n.d.r.) e, allo stesso tempo, hanno rilevato che l'operatività della sezione del sito ufficiale Alitalia, riservato a questo tipo di operazioni, era completamente fuori uso.- con due privatizzazioni fallite alle spalle e nessuna prospettiva per il futuro, ma che stanno svolgendo un lavoro molto positivo.. E certo, in una situazione difficile come quella di Alitalia il problema delle carte mille miglia può sembrare di poco conto, ma è necessario un risanamento"Pertanto - conclude la nota Federconsumatori -che ancora non hanno alcuna notizia di dove sonole miglia accumulate.