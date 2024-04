Trasporto aereo, Federconsumatori: servizi extra fanno lievitare i biglietti dei voli low cost fino al 148%

(Teleborsa) - Arriva la risposta diall'Amministratore delegato di Ryanair,, che in un'intervista al "il Messaggero" aveva definito non veritiere i risultati delle ricerche dell'associazione dei consumatori in merito a costi nascosti e differenza di costo dei servizi acquistati a seconda del momento della. Per Federconsumatori si tratta di dichiarazioni "singolari e inopportune" e ha sottolineato che non sono le uniche anomalie o curiosità riscontrata dallo studio.Secondo questo studio tra il costo del pacchetto proposto all’inizio dell’iter di prenotazione e gli stessi servizi in esso annoverati acquistati singolarmente in un momento successivo c'è unache, se per la compagnia in questione può raggiungere il +9%, mediamente, per le compagnie low cost, si attesta al +15%. Secondo Federconsumatori poi ildal biglietto base al biglietto comprensivo degli extra (prendendo in esame quelli previsti dai pacchetti) si attesta al +75%, fino a picchi del +148%. Se si acquista solo il bagaglio a mano da riporre in cabina il costo extra scende mediamente il +35% rispetto al biglietto base.e lesi riferiscono a persona, a tratta e prende in esame 6 compagnie low cost, analizzando i costi dei biglietti e dei servizi per tratte più economiche e per tratte con costi medio-alti, nella prima settimana di agosto."Discorso a parte meritano ie le dimensioni accettate, che variano, in maniera inspiegabile e intollerabile, da compagnia a compagnia, anche solo di pochi centimetri, costringendo spesso i passeggeri ad acquistare non solo il servizio di imbarco, ma anche la valigia stessa, con costi medi di 35,39 euro per il bagaglio a mano piccolo e di 37,22 euro per quello grande", aggiunge l'associazione."Iche emergono dal nostro studio testimoniano come, specialmente se si viaggia con compagnie low cost, sia necessario stare attenti a tutte le voci e ai relativi costi prima di prenotare, senza lasciarsi trarre in inganno dalle offerte che reclamizzano costi estremamente vantaggiosi, ma che non prevedono alcun servizio aggiuntivo (configurandosi, in alcuni casi, al limite della pubblicità ingannevole) – ha sottolineato –. Spesso, addirittura, sommando laal bagaglio a mano fino a 10 kg e al posto assegnato, si raggiungono somme meno vantaggiose rispetto alle tariffe applicate, con gli stessi servizi, dalle compagnie di linea"."Continueremo a vigilare attentamente suidelle compagnie (dalle politiche tariffarie alle pratiche commerciali messe in atto, specialmente in relazione ai servizi extra), soprattutto in vista delle vacanze estive. Siamo pronti, come facciamo da tempo, a segnalare ad Antitrust, Enac e ART ogni pratica scorretta. Invitiamo in tal senso gli utenti a segnalarci ogni “stranezza”, abuso o rincaro anomalo riscontrato facendo il biglietto", ha concluso Federconsumatori.