Poste Italiane, accordo di distribuzione con Banca Intesa

Poste Italiane

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Nuova collaborazione traper migliorare ulteriormente la propria offerta di prodotti e servizi alla clientela. Le due società hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due Gruppi attraverso una serie di successivi accordi attuativi e non esclusivi, relativi ai prodotti e ai servizi oggetto di reciproca distribuzione, con l’obiettivo di ampliare l’offerta disponibile per i loro clienti.Gli ambiti di collaborazione riguardano principalmente: mutui e prestiti personali erogati da Intesa Sanpaolo e collocati tramite la rete degli Uffici Postali; prodotti di wealth & asset management gestiti da Eurizon Capital SGR (società interamente controllata da Intesa Sanpaolo) per fornire ai clienti di Poste Italiane una più ampia offerta di prodotti; servizi di pagamento compresi i bollettini postali tramite i canali fisici e remoti di Intesa Sanpaolo e Banca 5 (Ex “Banca de Tabaccai”, società interamente controllata da Intesa Sanpaolo) incluse le ricariche PostePay.