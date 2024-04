NB Aurora, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 13,7 euro) ilsu, veicolo di permanent capital quotato sul segmento Euronext MIV Milan e e focalizzato sugli investimenti in PMI non quotate, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 60%.Gli analisti scrivono che a ottobre 2023 la società hauna quota del 49,9% delper un corrispettivo di 144,2 milioni di euro, mentre a fine 2023 ha venduto, alimentando la politica dei dividendi di almeno il 50% della plusvalenza annua realizzata.Dato che il 53% del portafoglio ha una scadenza superiore a 3 anni, gli analisti sono fiduciosi che ciò potrebbe innescare un. La società ha recentemente annunciato la cessione di Club del Sole, avviando la macchina del dividendo per il 2024."Il management ritiene che latra le promettenti mid-cap italiane continui a mostrare alcune opportunità interessanti - si legge nella ricerca - La società si impegna inoltre a perseguire obiettivi ESG per le società in portafoglio".