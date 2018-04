Commissione UE annuncia proposte contro pratiche sleali nella filiera alimentare

(Teleborsa) -per garantire unagroalimentari. E' quanto proposto dalla, che si è mossa a favore dei piccoli operatori, compresi gli agricoltori, in quanto "spesso non dispongono di potere contrattuale né di alternative per far arrivare i loro prodotti ai consumatori", spiega una nota dell'Esecutivo comunitario.Lesono iper i prodotti alimentari deperibili, laall'ultimo minuto, leai contratti e l'Altre pratiche saranno autorizzate solo se soggette a un: l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti; l'acquirente impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari; il fornitore è tenuto a sostenere i costi legati alla promozione o al marketing dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente.La proposta della Commissione impone agli Stati membri di. In caso di accertata violazione, l'organo responsabile sarà competente per imporre unaproporzionata e dissuasiva. Tale autorità avrà la facoltà di avviare indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia. In tal caso, le parti che presentano la denuncia sono autorizzate a richiedere la riservatezza e l'anonimato al fine di proteggere la loro posizione nei confronti del partner commerciale. La Commissione istituirà un meccanismo di coordinamento fra le autorità incaricate di garantire l'applicazione delle norme per consentire lo scambio di migliori prassi.Le misure proposte integrano quelle esistenti negli Stati membri e il. Gli Stati membri possono adottare le ulteriori misure ritenute utili, spiega Bruxelles.La proposta della Commissione, relativa a un atto legislativo europeo (direttiva), sarà trasmessa, unitamente a una valutazione d'impatto, ai due colegislatori: il Parlamento europeo e il Consiglio, in cui sono rappresentati i governi degli Stati membri.