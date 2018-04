Il settore dell'auto europeo frena a marzo. Segno meno per FCA

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -attestandosi a 1.792.599 unità.. In linea quelle che includono anche l'EFTA, l'Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia), che scendono del 5,2%. Nell'ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite hanno segnato un calo del 6% a 1.661.247 unità.La variazione cumulata da inizio anno per i 28 Paesi Membri segna un +0,7% (oltre 4 milioni), mentre includendo l'area EFTA si attesta a +0,6%., fa meglio quelloche cresce del 2,1% e quellodel 2,2%. Giù anche la(-3,4%), mentre nelsi registra un calo del 15,7%.Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA) scende dell'8% nel complesso dell'Unione Europea, con una quota di mercato che passa dal 6,8% al 6,6%.Il Gruppomostra una salita delle immatricolazioni dello 0,3% e un aumento della sua quota al 22,6% dal 21,3% precedente.Fra i marchi più popolari in Europa lasegna un +59,7% circa dopo l'incorporazione di Opel (non inclusa nei dati 2016) con una quota al 15,9% dal 9,4%, mentre la connazionalesegna un -3,2% con una quota in salita al 9,8% dal 9,5%. Le tedescheregistrano rispettivamente un -3,4% e un -5,8%.