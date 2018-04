Fondo garanzia prima casa, finanziati più di 40mila mutui ipotecari

(Teleborsa) - Continua il trend di aumento delle richieste di accesso al)per le garanzie sui mutui prima casa.- spiega il- sono pervenute, in media,Alla fine di marzo 2018 ieffettivamente accesi ricorrendo alle– che hanno sostituito, in molti casi, le ulteriori garanzie da parte di familiari o altri soggetti terzi –risultano oltre 40mila per un valore pari a 4,5 miliardi di euro.Nel complesso, da gennaio 2015 (quando è diventato operativo) al 31 marzo 2018, il fondo ha giudicate ammissibili 58.501 richieste con un importo di garanzie rilasciate(circa il 56%), ma non sussistono limiti di età per poterne usufruire. Probabilmente è proprio questo uno dei motivi del successo del fondo, oltre alla semplicità procedurale di accesso.Il Fondo di garanzia prima casa prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale per mutui ipotecari (fino a 250mila euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione con l’accrescimento dell’efficienza energetica), degli immobili adibiti a prima casa., senza alcun limite di reddito e di età, che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.Le banche che utilizzano le garanzie del Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie, oltre a quella ipotecaria.può essere richiesta, anche per, se tale offerta è presente presso la banca erogatrice del mutuo.