Da MCC e Unicredit 100 milioni in bond a supporto delle PMI

UniCredit

(Teleborsa) - Facilitare l’accesso al mercato dei capitali per le imprese di minori dimensioni, semplificando i processi, garantendo tempi di esecuzione rapidi e costi contenuti. Questi, in sintesi, gliil nuovo programma lanciato dache, grazie anche all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI, puntano a mobilitare risorse per 100 milioni di euro a supporto degli investimenti di piccole e medie imprese e Mid Cap attive nei settori strategici dell’economia italiana.Le prime otto emissioni del nuovo programma, per un controvalore di oltre 20 milioni di euro, sono state finalizzate, tra l’altro, all’acquisto di macchinari, attrezzature, immobili e capannoni, alla realizzazione di impianti fotovoltaici e da fonti rinnovabili, allo sviluppo di nuove tecnologie brevettabili e all’acquisizioni di partecipazioni.Il Basket Bond “Made in Italy” prevede che i, di importo variabile tra i 2 e i 5 milioni di euro ciascuno e della durata compresa tra i 6 e gli 8 anni, vengano sottoscritti in maniera paritetica da UniCredit, che agisce anche in qualità di arranger, e da Mediocredito Centrale man mano che vengono emessi dalle singole società.Grazie all’intervento del Fondo di Garanzia per le Pmi gestito da Mediocredito Centrale, che copre le prime perdite fino all’80 per cento sui singoli minibond e fino al 25 per cento del portafoglio complessivo, l’operazione consente, mediante la cartolarizzazione sintetica, il trasferimento del rischio di credito del portafoglio senza ricorrere alla cessione delle posizioni.Tale struttura permette agli investitori istituzionali di sottoscrivere i titoli emessi da Pmi con una riduzione del rischio di credito, una conseguente riduzione dei costi per le imprese rispetto a simili operazioni di mercato dei capitali e un impatto positivo sul patrimonio dei finanziatori che si traduce in un ulteriore spinta a concedere nuovi crediti alle imprese a costi contenuti."Con il Basket Bond Made in Italy - ha affermato– proponiamo alle piccole e medie imprese italiane una soluzione per. L’operazione strutturata insieme a Mediocredito Centrale e Fondo Centrale di Garanzia è infatti una soluzione win-win: consente agli investitori di ridurre il rischio di credito e alle imprese di ottenere risorse finanziare in modo più rapido e a condizioni migliori rispetto a quelle tipiche del mercato. Ancora una volta, in quanto banca leader in Italia nei minibond, UniCredit ha dato prova di saper mettere la propria capacità di innovazione finanziaria al servizio delle esigenze del sistema produttivo del Paese"."La sinergia tra la finanza innovativa e garanzia pubblica - ha commentato- consente l'che costituiscono il tessuto fondamentale del nostro sistema produttivo. Mediocredito Centrale, in collaborazione con UniCredit, partecipa al Basket Bond Made in Italy nel duplice ruolo di soggetto finanziatore e gestore del Fondo di garanzia mettendo la sua esperienza nel settore agevolativo e in quello finanziario al servizio dell’economia reale e della competitività delle imprese del nostro Paese".