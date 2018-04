Consultazioni, Di Maio: accordo col Pd o si torna al voto. Fico al Colle

(Teleborsa) - Il presidente della Camera,di sondare M5S e Pd in vista di un eventuale accordo di Governo, ha terminato il secondo round di consultazioni Dopo aver incontrato la delegazione Dem e quella M5S,. In particolare i Dem hanno apprezzato la decisione del Movimento 5 Stelle di chiudere il confronto con la Lega , ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità" ha spiegato il Segretario reggente del Partito Democratico,. Confermata la volontà di rimettere ogni decisione alla, come annunciato dal Segretario. "In quella sede decidiamo se e come accedere a confronto", ha spiegato., ha detto. "Se si riescono a fare le cose, bene. Altrimenti si torna al voto. Io però chiedo uno sforzo al Pd", ha detto il leader dei pentastellati. "Non so come andrà, ce la metteremo tutta: spero si possa scrivere un contratto all'altezza delle aspettative degli italiani e poi i nostri iscritti valuteranno", ha aggiunto.