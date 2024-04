TIM, advisor Iss conferma voto a favore lista Labriola

TIM

(Teleborsa) - Il proxy advisor Iss, in vista dell'assemblea del 23 aprile, conferma la sua raccomandazione di votare a favore della lista di maggioranza presentata dal management di, che ricandidaalla guida del gruppo. Ieri il fondo attivista Bluebell ha presentato il piano che candida la manager francese Laurence Lafont come AD della compagnia telefonica."A meno di due settimane dal giorno dell'assemblea e, a pochi giorni dalla scadenza del voto per gli investitori istituzionali, le nostre raccomandazioni di voto rimangono invariate", afferma Iss.