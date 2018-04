Bayer

Basf

(Teleborsa) - La Commissione europea ha concesso il suo via libera condizionato alla cessione di alcune attività della Bayer alla Basf.La decisione segue la richiesta avanzata da Bruxelles, lo scorso marzo, come condizione per l' ok dell'antitrust europeo all'acquisizione, da parte della stessa Bayer, di Monsanto L'operazioneha un valore di oltre sei miliardi di euro.