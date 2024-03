Caserma Mameli di Milano, CDP Real Asset: ok all’offerta di Ardian

(Teleborsa) -e si inseriscono nel percorso di riqualificazione urbana di ex immobili pubblici attraverso l’individuazione di qualificati partner industriali: il Consiglio di Amministrazione diha deliberato oggi l’accettazione dell’offerta di acquisto dellasocietà di investimento che opera anche nel settore immobiliare su scala internazionale.Il complesso, che si estende su un’area di oltre 10 ettari localizzata nella zona nord-est del capoluogo lombardo,che permetterà di convertire le strutture con funzioni militari in un moderno quartiere di circa 90.000 mq di superficie commerciale, con un mix che comprende social housing (50%), residenza libera (42%), spazi commerciali e funzioni terziarie (8%). Il percorso di riqualificazione permetterà di insediare diverse destinazioni d’uso, da residenziale in vendita, ad alloggi in affitto, residenze per studenti e funzioni di interesse pubblico. Il trasferimento della proprietà si perfezionerà all’ottenimento dei necessari provvedimenti da parte degli enti interessati.Allo stesso tempo, il processo di vendita della excon la definizione della short list dei potenziali acquirenti, chiamati ora a presentare leLa procedura individuerà l’operatore che svilupperà idel comparto privato dell’area che comprende residenza libera, social housing, spazi commerciali e ricettivo e che contribuirà finanziariamente allo sviluppo del comparto pubblico dove nascerà il nuovo Museo della Scienza di Roma. Illo sviluppo del progetto avrà un impatto positivo in termini di rigenerazione urbana sul quartiere Flaminio con ricadute sull’intera Capitale.Entrambe le operazioni sono strutturate, fortemente incentrata su progetti in grado di generare impatto positivo sul territorio, attraverso opere di riqualificazione urbana che coinvolgano anche attori terzi