Italia, inflazione frena con energia ma crescono prezzi alimentari

(Teleborsa) -. E' quanto emerge dalla stima preliminare rilasciata dall', secondo cui, ad aprile, lper l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi,(da +0,8% di marzo)., in parte frenato dall’accelerazione dei prezzi dei(da +0,5% di marzo a +1,6%), si deve prevalentemente all’inversione di tendenza dei prezzi dei(da +5% a -1,1%) e dei Servizi relativi ai(da +2,5% a -0,7%), cui si aggiunge quella, meno marcata, dei prezzi dei Servizi relativi alle(da +0,4% a -0,7%).L’aumento congiunturale dell’indice generale dei prezzi al consumo è dovuto principalmente ai rialzi dei prezzi degli(+1,1%), dei(+1,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,9%), quasi del tutto neutralizzati dal calo dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (-5,4%).A causa dell’accelerazione della crescita dei prezzi dei beni (da +0,7% di marzo a +0,9%) e della decelerazione di quella dei servizi (da +0,9% a +0,2%), il differenziale inflazionistico tra servizi e beni torna negativo (da +0,2 punti percentuali di marzo a -0,7).per l'indice generale e a +0,5% per la componente di fondo.I prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona aumentano dello 0,7% su base mensile e dell’1,5% su base annua (+0,4% a marzo).I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto salgono dello 0,5% in termini congiunturali e dell’1,6% in termini tendenziali (in accelerazione da +0,8% del mese precedente).