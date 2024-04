Eurozona, l'inflazione annua scende più delle attese al 2,4% a marzo

(Teleborsa) - L'dovrebbe attestarsi al 2,4% a2024, in calo rispetto al 2,6% di febbraio e sotto il 2,5% atteso dagli analisti, secondo la prima stima di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea.Considerando ledell'inflazione dell'area euro, Eurostat prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a marzo (4,0%, stabile rispetto a febbraio), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (2,7%, rispetto al 3,9% di febbraio), i beni industriali non energetici (1,1%, contro 1,6% a febbraio) e l'energia (-1,8%, contro -3,7% a febbraio).l'aumento è dello 0,8%, contro il +0,6% del mese precedente.L'- che esclude energia, cibo e tabacchi - viene stimata al 2,9%, rispetto al 3,1% del mese precedente e al 3% del consensus. L', escluse le componenti cibo ed energia, è attesa in frenata al 3,1% dal 3,3% del mese precedente.