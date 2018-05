Governo, sale l'attesa per la direzione PD

(Teleborsa) - Cresce l'attesa per laUn incontro, quello dei vertici dem, tutt'altro che facile dal momento che, come noto, i, capeggiati dal Segretario reggente Maurizio Martina,, che invece non vogliono alleanza alcuna con i pentastellati.ha ribadito il proprio "no" in materia ma ha comunque auspicato che la direzione di domani si chiuda senza strappi.Intanto continua a far discutere l'apparizione in rete, sul sito senzadime.it, di nomi e cognomi di favorevoli, non favorevoli e indecisi circa l'eventuale accordo con il M5S (ora al posto dei nomi figura la scritta "omissis").