Codice della strada. Purcaro, DEKRA: “Positivo nuovo ddl. Sicurezza stradale valore da proteggere”

(Teleborsa) - "Riteniamonei confronti di chi commette violazioni gravi". Ha dichiarato, in merito al nuovo Codice della Strada."È fondamentale che tutti e non solo le nuove generazionianche con adeguate campagne di informazione circa le nuove regole. In tal senso, l’impegno del Governo va nella giusta direzione al fine di ridurre i rischi alla guida. Ancora una volta, ribadiamo che la sicurezza stradale deve essere un valore da difendere".