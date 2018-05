Salvini ci riprova, governo con M5S fino a dicembre: "Riforma elettorale, poi al voto"

(Teleborsa) -di un esecutivoil Capo dello Stato si prepara a un altro giro di incontri per non lasciare nulla di intentato. Insomma, il presidente della Repubblica, che continua a giudicare pericolosissimo il voto a ottobre, perché replicherebbe le stesse difficoltà di maggioranza e renderebbe inoltre impossibile l'approvazione della, ci proverà fino all'ultimo e annuncia cheper cercare di giungere alla formazione di un governo.- Il nuovo giro di consultazioni inizieràcon la delegazione del Movimento Cinque stelle. Seguirà quella del centrodestra che si presenterà al Colle in un'unica delegazione. A seguire le delegazioni degli altri partiti. Si chiude in serata con i presidenti di- "L’incarico va dato partendo da chiescludiamo qualsiasi tecnico alla Monti.su come accompagnare l’Italia nei prossimi mesi per un governo a tempo a dicembre . Meno sbarchi, più espulsioni, e meno soldi destinati all’accoglienza dei clandestini. Su questi presupposti si può scegliere il presidente del Consiglio". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa dopo la riunione del Consiglio federale della Lega.ha aggiunto."L’ultima nostra proposta è fare in fretta, poche cose, farle bene,, ha ribadito.