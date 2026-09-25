Elezioni: arriva la tessera elettorale digitale

(Teleborsa) - Alle prossime elezioni gli italiani potranno fare a meno della tessera elettorale cartacea e utilizzare quella digitale. Lo ha confermato il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, rispondendo a una domanda a margine di un convegno in corso a Genova.



"Prima di luglio abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa", ha spiegato Zangrillo, riferendosi alla disponibilità della tessera elettorale digitale.



La novità, ha sottolineato il ministro, punta a semplificare le procedure per i cittadini: "Basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli".

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