Legge elettorale, maggioranza supera scoglio delle pregiudiziali di costituzionalità

I voti contrari sono stati 229, 151 i favorevoli.

(Teleborsa) - L'Aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 a favore le pregiudiziali di costituzionalità sulla legge elettorale, presentate dalle opposizioni. Le cinque pregiudiziali sono state votate con un unico voto segreto.



Secondo il calendario ipotizzato, lunedì 5 ottobre, nell'esame delle parti modificate dal Senato, sono attesi tre voti di fiducia sugli articoli 1 e 2 (modificati con l'introduzione delle preferenze) e sull'articolo 3, relativo al collegio del Trentino. Il voto finale sul provvedimento, a scrutinio segreto, è previsto tra il 7 e l'8 ottobre.

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