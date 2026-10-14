Comunicazioni Meloni: depositate 7 risoluzioni, 2 dalla maggioranza

Sono sette in tutto le risoluzioni presentate al Senato. Il Campo largo si divide su Kiev

(Teleborsa) - Sono sette le risoluzioni depositate al Senato sulle comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2026.



Dalla maggioranza sono state presentate 2 diverse risoluzioni, una sui temi principali del discorso , sottoscritta da tutto il centro desta, l'altra è una "integrazione" sull'Ucraina a sostegno delle iniziative diplomatiche per la tregua, del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Quest'ultimo documento impegna il governo "a continuare a sostenere ogni sforzo - in tutte le sedi europee e internazionali - affinché l'Unione europea promuova e sostenga attivamente ogni iniziativa diplomatica concreta finalizzata al raggiungimento di una tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, al fine di intervenire in soccorso della popolazione civile già duramente provata da quasi 5 anni di guerra".



Le altre 5 risoluzioni sono state presentate dalle opposizioni. Il campo largo si è infatti diviso sul tema Ucraina ed ha presentatop quattro diiverse risoluzioni, una per ognmi partito: una è stata presentata dal Pd, una da Italia Viva ed un'altra dal M5S. Un'altra risoluzione fa capo ad Avs ed una ad Azione.



Il governo ha accolto le due "distinte" risoluzioni della maggioranza, dando parere favorevole ad entrambe, mentre ha espresso un parere contrario sulle altre 4 risoluzioni delle opposizioni - segnatamente quelle di Pd, M5S, Avs, Italia Viva - aprendo alla risoluzione di Azione. Rispetto a quest'ultima, il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti ha spiegato che "sulle premesse e sugli impegni ci sono pareri contrari", ma la risoluzione "contiene impegni sul sostegno all'Ucraina, sulla competitività, sul mercato unico e la riforma degli Ets che sono in linea con quanto previsto dalla risoluzione di maggioranza" e vengono quindi "considerati assorbiti".



















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