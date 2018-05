TIM in retromarcia a Piazza Affari

TIM

(Teleborsa) -procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione.La disputa tra il, visto che la nuova governance della compagnia telefonica italiana, infatti, preoccupa non poco i francesi, primi soci dell'azienda. Il rischio di uno smantellamento e una governance che non tenga conto degli interessi degli azionisti potrebbe far sì che Vivendi consideri, come previsto dalle norme, di chiedere la convocazione di un'assemblea degli azionisti per proporre un riassetto del Consiglio di Amministrazione Intanto, TIM ha presentato ale alle rappresentanze sindacali un progetto di(CIGS) per una riorganizzazione aziendale, con l'obiettivo di gestire circa 2800 esuberi i - ha spiegato l'Amministratore Delegato,Genish , ieri 17 maggio nel corso della conference call con gli analisti per la presentazione dei conti del primo trimestre