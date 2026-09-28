OPAS Poste su TIM, al termine della riapertura termini raggiunto l'85,8% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane su Telecom Italia , i risultati provvisori della riapertura dei termini mostrano che sono state portate in adesione all'offerta 409.957.676 azioni TIM, pari a circa il 19,195% del capitale sociale, a circa il 24,025% delle azioni oggetto dell'offerta e al 57,516% circa delle residue azioni oggetto dell'offerta ad esito del periodo di adesione. L'offerente non ha acquistato azioni TIM al di fuori dell'offerta.



Tenuto conto delle 993.596.322 azioni TIM, pari a circa il 46,523% del capitale sociale di TIM, già portate in adesione all'offerta durante il periodo di adesione, delle n. 429.363.990 azioni TIM già detenute (pari a circa il 20,104% del capitale) e delle 409.957.676 azioni TIM portate in adesione durante la riapertura, l'offerente verrà a detenere complessivamente 1.832.917.988 azioni TIM, pari a circa l'85,822% del capitale sociale di TIM.



Il corrispettivo unitario incrementato per ciascuna azione TIM portata in adesione è costituito da: 0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione e 1,97 euro per azione. Il pagamento sarà effettuato il 2 ottobre 2026.



L'OPAS non ha centrato l'obiettivo del 90% di adesioni, che avrebbe consentito a Poste di avvalersi del diritto di acquisto delle azioni residue, ma la quota raggiunta è sufficiente per procedere con la fusione di TIM nel perimetro di Poste e conseguente delisting da Piazza Affari.

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