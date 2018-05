Mattarella fissa il calendario degli incontri. Massolo in pole position quale Premier

Fincantieri

(Teleborsa) - L'accordo sulc'è ed anche sulsembra che vi sia un'unanimità di vedute fra i due leader, checomunicheranno all'indicazione del nuovo capo del governo.Ilè stato già fissato dal Quirinale, che ha deciso ancora una volta di, forse proprio per testare la. Scelta che non riguarda tanto i programmi, ormai sottoposti a referendum degli iscritti, quanto la figura di colui che guiderà la squadra di Palazzo Chigi.Mattarella incontrerà per primo ilalle ore 17:30 e laalle ore 18:00, ma i giochi sono fatti. "Chiuso l'accordo sul Premier e sulla squadra di ministri, siamo pronti a partire, ha dichiarato il leader della Lega,, dopo l'incontro avuto a Roma, con il capo politico del M5S,. "Un nome equilibrato che soddisfa noi e loro", ha dichiarato il numero uno del Carroccio.Le indiscrezioni più accreditate danno in, avanti ai nomi dei due due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, come già annunciato da Teleborsa,, ambasciatore di alto profilo che ha percorso tutti i gradini della carriera diplomatica, attualmente Presidente diricca di incarichi alto livello, molto accreditato ee internazionali, nonché nel mondo della Finanza. La figura di alto profilo e gradita a Bruxelles che il Presidente della Repubblica aveva chiesto sin da principio.