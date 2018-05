Assemblea annuale Confindustria, Boccia: "Economia forte per una politica forte"

(Teleborsa) -: queste le parole d'ordine per costruire un'economia forte per una politica forte secondo il Presidente di Confindustria all'Assemblea annuale.. Negli Stati Uniti, ha spiegato, si lavora per rilanciare la manifattura, per riportare le fabbriche e per produrre più acciaio; da noi invece si vuole chiudere l’Ila.Il presidente degli industriali ha poi aggiunto:. Esso, infatti, ammonta aè lo strumento, ha insistito Boccia,la parola chiave, ha spiegato Boccia, sonoElementi, come ha sottolineato il presidente di Confindustria,infine, Boccia ha ricordato la