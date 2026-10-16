Milano
15-ott
49.398
0,00%
Nasdaq
15-ott
29.936
-0,05%
Dow Jones
15-ott
52.178
+1,08%
Londra
15-ott
10.840
0,00%
Francoforte
15-ott
25.383
0,00%
Venerdì 16 Ottobre 2026, ore 07.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,46%)
Borsa: Pessimo inizio per Shanghai in calo (del 2,46%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.707,48 punti
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte ribasso l'indice della Borsa cinese che riporta una forte discesa del 2,46% a quota 3.707,48 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,34%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,16%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,05%)
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,61%
Argomenti trattati
Borsa
(1358)
Altre notizie
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dell'1,49%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,77%
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,7% alle 05:48
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,50%
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,81% alle 05:48
Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dello 0,79%
Guide
Catastrophe bond: cosa sono, come funzionano e come investire
I catastrophe bond, spesso abbreviati in cat bond, sono titoli che permettono alle compagnie assicurative, ai riassicuratori e anche agli Stati di trasferire sui mercati finanziari una parte del...
leggi tutto