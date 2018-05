Governo, Conte di nuovo da Mattarella al Quirinale. Muro contro muro su Savona all'Economia. Salvini e Di Maio non cedono

(Teleborsa) - E' durato circa un'ora l'improvviso colloquio al Quirinale tra il Premier incaricatoe il Capo dello Stato. La. Salvini non è disposto a cedere di un millimetro, "non ci sono alternative", ha detto. E Di Maio è pienamente d'accordo.i.Dopo l'incontro,ha lasciato ilda un'uscita secondaria e, salito inha fatto ritorno a. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma lo scontro rimane sulla candidatura di Paolo Savona come titolare al. Il Braccio di ferro continua con il Leader dl Movimento 5 Stelle,, e il segretario federale della Legche non transigono e rimangono fermi nel volere l'economista a capo del dicastero di via XX Settembre. Ma ilrimane prudente in vista la sua fama anti-euro e non accetta alcuna " imposizione ". Dunque tutto rimandato tra domenica 27 e lunedì 28 maggio per la formazione del nuovo Governo.Stamane 25 maggio, Conte ha incontrato i vertici di Bankitalia , poi è stata la volta del Capo politico del, e il segretario federale della. "Procede tutto per il meglio - ha assicurato-. L'incontro è andato bene. Sulla squadra di Governo la parola spetta al presidentee al presidente della".Intanto si è chiusa un'altra giornata negativa per Piazza Affari . Gli investitori non possono fare a meno di guardare alla situazione politica del Paese che ha acuito le tensioni sulla finanza tricolore con inevitabili ripercussioni sullo Spread, balzato ai massimi di 4 anni . Ne sono convinti gli analisti di Goldman Sachs : "Crediamo che lo spread sovrano italiano rimarrà superiore ai livelli che sarebbero ottimali al momento (120-140 punti base) ma non raggiungerà valori tali da creare problemi sistemici per l'intera Eurozona".