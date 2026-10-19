Vertice a Palazzo Chigi su ordine pubblico con Meloni: sul tavolo nuove norme sui minori

Salvini spinge sul decreto, ipotesi Cdm venerdì.

(Teleborsa) - È durato un'ora e mezza il vertice sull'ordine pubblico convocato a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo gli scontri del weekend a Milano, ma anche Torino e Bologna. Presenti i vicepremier Salvini (in videocollegamento) e Tajani, i ministri Piantedosi, Crosetto e Lollobrigida, i sottosegretari Mantovano e Fazzolari e i vertici di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Intelligence. Nel tardo pomeriggio o in serata è atteso un altro vertice, sulla manovra, con i leader della maggioranza e il ministro Giorgetti.



Le ipotesi



Meloni ha convocato l'incontro per fare il punto sulla gestione delle piazze, analizzare i report dell'Intelligence su un fenomeno "ancora tutto da comprendere" e "valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos", riporta Ansa. Si pensa a norme sui minorenni, tenendo conto del confronto con il Quirinale, con un intervento "sulla falsa riga del decreto Caivano". L'agenzia di stampa riporta che al momento non è previsto l'esame di bozze di decreto, ma se si deciderà per un provvedimento d'urgenza potrebbe approdare al Cdm di venerdì.



Le posizioni



Salvini ha proposto di traslare in un decreto misure del ddl sicurezza di metà luglio, in esame al Senato: fermo preventivo anche per i minori, procedibilità d'ufficio per lesioni a pubblico ufficiale, reclusione fino a 5 anni e multa fino a 15mila euro per danneggiamenti di gruppo, divieto di aggregazione per i responsabili di violenze di gruppo e arresto differito. Forza Italia suggerisce un Cdm a Milano, "quale segnale di presenza dello Stato", e chiede l'arresto dei minorenni, in particolare nei casi di devastazione e saccheggio, e di accelerare le norme che rendono imputabili i minori tra 14 e 17 anni. FdI propone alle opposizioni di sottoscrivere una legge che estende l'associazione a delinquere a chi organizza guerriglia nei cortei, anche in modo occasionale o via web.

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